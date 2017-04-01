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مقتل 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالمنيا

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مقتل 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالمنيا مقتل 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالمنيا

مصراوي Masrawy

مقتل 4 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار مع الشرط

كتب - محمد شعبان:

قُتل 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بالمنيا، اليوم السبت.

واستهدفت مأمورية 4 أشخاص بمنطقة نزلة البدرمان بمركز ديرمواس، وهم "تامر. ح"، 33 عاما، هارب من أحكام بالسجن بلغت 73 سنة و6 أشهر، و"صدام. ح"، 26 عاما، مزراع ، هارب من أحكام بالسجن 50 سنة، و"حسن. م"، 21 عاما، مزارع، هارب من 7 قضايا، و"علاء. ش"، 30 عاما.

واستشعر المتهمون بالقوات أثناء استقلالهم إحدى السيارات، فلاذوا بالهرب بالأماكن المتأخمة بالدروب والمدقات الجبلية بالمنطقة، وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية تجاه القوات التي بادلتهم الرصاص، ما أسفر عن مصرع العناصر الإجرامية.

وبتفتيش السيارة، عُثر بداخلها على 5 بنادق آلية، وطبنجتين، و1173 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و45 خزينة.


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