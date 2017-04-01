إيران جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 12 مليار دولار بعد الاتفاق النووي

طهران - (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري السبت أن إيران جذبت استثمارات أجنبية بلغ حجمها نحو 12 مليار دولار منذ أن دخل الاتفاق النووي حيذ التنفيذ.

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء بأن ألمانيا حلت في المرتبة الأولى من بين المستثمرين الأجانب بنحو 3 مليارات و962 مليون دولار.

وكانت الإحصائيات التي أعلنتها وزارة الاقتصاد والمالية الايرانية أفادت بأن حجم الاستثمارات الأجنبية في عام 2012 لم يتجاوز 4 مليارات و 700 مليون دولار فيما انخفض في العام 2013 الي 3 مليارات و100 مليون دولار وفي العام 2014 إلى مليارين و 100 مليون دولار وفي نهاية العام 2015 الى مليارين و 50 مليون دولار، بحسب "فارس"

وقالت الوكالة إنه في عام 2016 ومع دخول خطة العمل المشترك حيز التنفيذ شهد الاقتصاد الإيراني انفتاحا علي العالم حيث سجلت لجنة الاستثمارات الأجنبية في الأشهر الأولى منه استقطاب نحو 9 مليارات و 175 مليونا و 586 ألف دولار من الاستثمارات الأجنبية إلي داخل البلاد.

ويقضي الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى في عام 2015، بالسماح لطهران بمواصلة برنامجها النووي بشكل محدود تحت رقابة دولية صارمة، في مقابل رفع العقوبات عنها.