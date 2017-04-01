وصول 14 طردًا نظائر مشعة قادمة من فرنسا وتركيا

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، 14 طرداً نظائر مشعة بوزن 136 كجم قادمة من فرنسا وتركيا.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إن شحنة النظائر المشعة القادمة من فرنسا وصلت على رحلة الخطوط الفرنسية، وعلى متنها 11 طرداً بوزن 80 كجم، بينما وصلت شحنة نظائر مشعة قادمة من تركية على رحلة الخطوط التركية عبارة عن 3 طرود بوزن 56 كجم.

وأشارت المصادر في تصريحات صحفية، إلى أن تلك الشحنات تم إرسالها إلى قسم النظائر المشعة، موضحة أنه تم إرسال 10 طرود نظائر مشعة إلى دولة الإمارات بعد ذلك.