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لميس الحديدي: انفجار طنطا هدفه تشويه زيارة السيسي لواشنطن

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لميس الحديدي: انفجار طنطا هدفه تشويه زيارة السيسي لواشنطن لميس الحديدي: انفجار طنطا هدفه تشويه زيارة السيسي لواشنطن

مصراوي Masrawy

الإعلامية لميس الحديدي

كتبت – سحر عزام :

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الانفجار الذي شهده محيط مركز تدريب لقوات الشرطة بطنطا، اليوم السبت، يستهدف تشويه زيارة الرئيس عبدالفتاح إلى الولايات المتحدة.

وأسفر الحادث عن سقوط 13 مصابًا من أفراد الشرطة و3 مدنيين تصادف وجودهم إبان الإنفجار.

وأضافت الحديدي في مداخلة هاتفية مع قناة "Extra news" اليوم السبت، أن هناك ربطًا بين توقيت العملية الإرهابية في طنطا وبين زيارة الرئيس السيسي اليوم لواشنطن حيث تعد أول زيارة لرئيس مصري منذ عام 2010، لافتة لوجود 4 وزراء ضمن الوفد الرئاسي وهو وزراء الخارجية والمالية والاستثمار والتجارة والصناعة.

وأشارت الحديدي إلى أن زيارة السيسي للولايات المتحدة هي الأطول لرئيس مصري حيث ستنتهي في 6 أبريل الجاري، لافتة لزيارة خلال الأيام المقبلة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس لواشنطن.​

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