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التلفزيون العراقي: مقتل نائب زعيم تنظيم الدولة الإسلامية

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التلفزيون العراقي: مقتل نائب زعيم تنظيم الدولة الإسلامية التلفزيون العراقي: مقتل نائب زعيم تنظيم الدولة الإسلامية

مصراوي Masrawy

القوات العراقية تشن غارات جوية على الموصل في إطار

لندن – (بي بي سي):

أعلن التلفزيون الرسمي العراقي مقتل إياد الجميلي، نائب زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، في غارة جوية بالعراق.

ونقل التلفزيون عن "مصادر استخباراتية" قولها إن الرجل الثاني في التنظيم المتشدد، بعد زعيمه أبو بكر البغدادي، قتل في غارة شنتها الطائرات العراقية على منطقة القائم على الحدود مع سوريا.

ولم تحدد المصادر تاريخ شن الغارة.

وقالت الاستخبارات في بيان صادر عنها ،"بناء على معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية وجهت طائرات القوة الجوية ضربة دقيقة لمقر قادة داعش من العسكريين في القائم غربي الانبار، مما أسفر عن مقتل الرجل الثاني في داعش بعد البغدادي المدعو إياد حامد الجميلي والملقب أبو يحيى وزير الحرب لعصابات داعش".

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب التنظيم الذي تخوض القوات العراقية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة معركة شرسة لطرده من الموصل، أكبر معاقله في العراق.

وكانت وسائل إعلام عراقية نقلت في أغسطس 2016 عن الاستخبارات مقتل عدد من قادة تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية خلال غارة في مدينة الموصل، من بينهم الجميلي الذي يحمل لقب "أمير العراق" .

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مصراوي Masrawy

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