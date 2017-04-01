رئيس وزراء باكستان يعاني من حصوة بالكلى

إسلام آباد - )أ ش أ(

خضع نواز شريف رئيس وزراء باكستان لفحوص طبية أثبتت أنه يعاني من حصوة بالكلى.

وذكرت قناة (جيو) الباكستانية، في نشرتها باللغة الانجليزية، أن الأطباء قرروا إجراء أشعة لرئيس الوزراء الباكستاني بعد شكواه من الشعور بألم أسفل البطن، حيث أثبتت الأشعة وجود حصوة فى الكلى اليسرى.

وقالت مريم، ابنة رئيس الوزراء، إن والدها يشعر الآن بحالة أفضل، حيث سمح له الأطباء بالعودة للمنزل مع الانتظام فى تعاطى الدواء .

وكان شريف قد عاد إلى إسلام آباد فى التاسع من شهر يوليو الماضي بعد إجراء عملية قلب مفتوح فى بريطانيا .