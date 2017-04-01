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المفتي يدين حادث طنطا: الإرهاب لن يزيد الشعب إلا عزيمة على مواجهته

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المفتي يدين حادث طنطا: الإرهاب لن يزيد الشعب إلا عزيمة على مواجهته المفتي يدين حادث طنطا: الإرهاب لن يزيد الشعب إلا عزيمة على مواجهته

مصراوي Masrawy

الدكتور شوقي علام

كتب - محمود مصطفى:

​أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم السبت بمحيط مركز تدريب قوات الشرطة بطنطا، ما أسفر عن إصابة 13 من أفراد الشرطة وثلاثة من المواطنين تصادف تواجدهم بمكان الواقعة.

وأكد مفتى الجمهورية أن مثل هذه العمليات الإجرامية لن تزيد الشعب المصري بكل طوائفه وفئاته من الجيش والشرطة وأفراد الشعب المصري إلا قوة وعزيمة على اقتلاع جذور الإرهاب الأسود.

وقال المفتي في بيان اليوم، إن الدولة المصرية بكل طوائفها تقف صفًا واحدًا ضد التيارات الإرهابية، ولا تزال تواصل كفاحها للقضاء على جذور الإرهاب، مضيفًا أن الدفاع عن الأوطان واجب شرعي وهو مسئولية الجميع سواء الأفراد أو المؤسسات.

وأضاف: إن فكر هذه التيارات الإرهابية الموجودة على الساحة امتداد لفكر الخوارج المغلوط والفاسد، الذي يسعى لتحقيق مصالحه فقط بغض النظر عن مخالفته لمبادئ ونصوص الشريعة الإسلامية.

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