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برلماني: لا توجد دولة في العالم تختار القضاة بالأقدمية

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برلماني: لا توجد دولة في العالم تختار القضاة بالأقدمية برلماني: لا توجد دولة في العالم تختار القضاة بالأقدمية

التحرير

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قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون السلطات القضائية المقدم من أحد نواب البرلمان، يتيح فرصة أكبر للقضاة للاختيار، مشيراً إلى أنه لا توجد دولة فى العالم تعمل بنظام الأقدمية، ولابد أن تكون الكفاءة هي المعيار. 

وأضاف بدوى، أن القضاة كانوا من ضمن لجنة الخمسين التى وضعت الدستور، والذى أعطت الحق لمجلس النواب فى تشريع القوانين طبقاً للمادة 101 من الدستور، لافتًا إلى أن مشروع القانون المقدم من أحد النواب بموافقة 60 عضوا من أعضاء المجلس به بعض التعديلات على القانون القديم، والتى تتيح فرصة أكبر للاختيار.

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وأوضح عضو مجلس النواب،  أن الدستور لم يعط الحق للقضاة فى التقدم بمشروع قانون، ولكن الدستور نص على أن نأخذ برأي القضاء ولم يلزم بالأخذ برأيهم حفاظاً على استقرار الدولة، مشيرًا إلى أن القانون تم مناقشته فى اللجنة التشريعية والموافقة عليه ليست نهائية، قائلًا: "القضاة يبثون فينا الوطنية والاستقرار، والسلطة القضائية سوف تحتوى هذا الأمر من أجل استقرار الوطن".

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التحرير

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