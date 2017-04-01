برلماني يدعم مقاطعة الأسماك لمواجهة جشع التجار

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أيد النائب أحمد البعلى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، دعوات المواطنين لمقاطعة السلع لمواجهة جشع التجار، مؤكدًا أنه من حقهم رفض الارتفاع غير المبرر لأسعار بعض السلع مثل الأسماك، مؤكدا أن سياسة المقاطعة هي الحل لمواجهة جشع التجار وارتفاع الأسعار.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة مساندة المواطن البسيط والعمل على ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر بشكل كبير على ارتفاع السلع، مشيراً إلى أن مقاطعة السلع أبسط حيل المواطن البسيط الذى ضاع وسط غلاء الأسعار وجشع التجار.

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وأضاف البعلي، أنه يجب توفير كافة أنواع الدعم للأجهزة الرقابية لإحكام الرقابة على الأسواق والقضاء على جشع التجار مع تغليظ العقوبات لمن يثبت تلاعبه بالأسعار.