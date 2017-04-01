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رئيس الوزراء ووزير الدفاع يطئمنا على مصابي القوات المسلحة في سيناء

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رئيس الوزراء ووزير الدفاع يطئمنا على مصابي القوات المسلحة في سيناء رئيس الوزراء ووزير الدفاع يطئمنا على مصابي القوات المسلحة في سيناء

التحرير

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زار الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم السبت، عددا من مصابي القوات المسلحة الذين أصيبوا في أثناء أداء مهامهم فى القضاء على البؤر الإرهابية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال ووسط سيناء، ويخضعون للعلاج بعدد من المجمعات الطبية والمراكز التخصصية للقوات المسلحة.

ونقل رئيس الوزراء والقائد العام تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بجهدهم فى الدفاع عن الوطن وتمنياته لهم بالشفاء العاجل.

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حضر الزيارة وزير الصحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

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