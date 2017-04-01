«سلامة»: رئيس الوزراء وافق على تمويل مستشفى للصحفيين

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استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، اليوم السبت، بمقر مجلس الوزراء في أول لقاء يعقد بينهما بعد الانتخابات الأخيرة.

وأكد شريف إسماعيل إلى دعم مجلس الوزراء الكامل لحرية الصحافة ونقابة الصحفيين، لدورها فى بناء الدولة الديمقراطية، ومواجهة الإرهاب والتطرف فى المرحلة المقبلة.

وعرض نقيب الصحفيين تصوره حول مستقبل الصحافة ودور نقابة الصحفيين خلال المرحلة المقبلة باعتبارها بيت كل الصحفيين، وضرورة دعم النقابة ماديا ومعنويا لكي تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه الزملاء والمهنة مستقبلا.

وقد وافق رئيس مجلس الوزراء على زيادة قيمة البدل والمعاشات للصحفيين اعتبارا من يوليو المقبل، على أن يتم تحديد قيمة الزيادة بعد التشاور مع وزير المالية، ثم إصدار قرار الزيادة وقيمته خلال الأيام المقبلة. ووافق إسماعيل على دعم صندوق المعاشات والأنشطة بما تحتاجه لسد العجز الموجود بهما حاليا.

وتطرق اللقاء إلى أرض النقابة بمدينة السادس من أكتوبر، إذ أكد رئيس الوزراء موافقته على تجديد مهلة قطعة الأرض الثانية ومساحتها 30.9 فدانا، وكذلك وافق مبدئيا على بحث إعادة تخصيص قطعة الأرض الأولى ومساحتها 34 فدانا.

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كما أبدى رئيس الوزراء موافقته على تدبير التمويل اللازم لسداد متأخرات القطعة الأولى ومساحتها 30.9 فدانا، وكذلك سداد المتأخرات المستحقة على أرض النادي البحري في الإسكندرية تمهيدا لبدء استغلالها اقتصاديا لصالح النقابة.

ورحب رئيس الوزراء بفكرة إقامة مستشفى للصحفيين، وتوفير التمويل اللازم له، وإقامة معهد التدريب الصحفي في الأدوار الخالية بالنقابة.

وفيما يخص التشريعات المقترحة أكد رئيس الوزراء مساندة التشريعات التي تعتزم نقابة الصحفيين الدفع بها خلال الفترة المقبلة، وأبرزها؛ مشروع القانون الخاص بطابع التمغة الصحفية، لتوفير جزء من الاستقلال المالي للنقابة، وكذلك دعم الحكومة لإصدار قانون حرية المعلومات، ومشروع قانون جديد للنقابة بعد أن تنتهي مناقشاته داخل أروقة النقابة والدفع به إلى الحكومة.

وفي نهاية اللقاء حرص رئيس مجلس الوزراء على التأكيد على دعمه وتقديره للصحافة والصحفيين ومساندة دورهم في دعم مسيرة التنمية والتقدم لمصر.