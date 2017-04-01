برلماني: الاهتمام الأمريكي بزيارة السيسي يؤكد دور مصر المحوري

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أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنه الإسكان بالبرلمان، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن لها أبعاد سياسية واستراتيجية عليا.

وقال رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن زيارة الرئيس لأمريكا ستعمل على تعزيز العلاقات بين الدولتين وتوحيد الجهود المصرية الأمريكية المشتركة للتصدى لخطر الإرهاب الداهم، مؤكدا أن الإهتمام الأمريكي بالزيارة يؤكد دور مصر المحورى فى منطقة الشرق الأوسط وأيضا على الساحة الدولية.

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وأشار والى، إلى أن الزيارة بداية لفتح صفحة جديدة مع الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عكس علاقة الإدارة السابقة التى تبنت فكر الجماعه الإرهابية، وبالتالى من المتوقع أن تكون زيارة الرئيس لها تأثير قوى على الإدارة الأمريكية لتصنيف الإخوان تنظيما إراهبيا، والترويج لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، وجذب الإستثمارات الأمريكية لمصر خلال الفترة القادمة.