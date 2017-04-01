برلماني يطالب بتشكيل لجنة لفحص عقود استيراد لبن الأطفال من الخارج

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وصف النائب عصام القاضى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، بشأن اكتشافه بالصدفة مصنع "لاكتو" للألبان والذى ينتج 35 مليون عبوة سنوياً، بـ«المُخذلة» وتؤكد انعدام الرؤية، مبديًا اندهاشه من كلام الوزير حين قال "إحنا لقينا خط محاليل فى شركة النصر الحكومية وإنتاجه سيبدأ فى منتصف إبريل".

واستنكر القاضى، فى تصريحات صحفيه له اليوم السبت، من أزمة نقص الألبان فى الفترة الماضية والاعتماد علي الاستيراد من الخارج فى ظل وجود مصنع ينتج 35 مليون عبوة سنوياً، لافتاً إلي أن الوزير إذا انتبه لآراء لجنة الصحة بمجلس النواب لعلم أن هناك خط لإنتاج المحاليل بشركة النصر أثناء أزمة نقص المحاليل، مشيرًا إلى أنه منذ أكثر من 6 أشهر والوزير قال إنه سيتم تشغيل خط شركة النصر لحل أزمة المحاليل.

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وأضاف عضو مجلس النواب، أن البرلمان سيقوم بدوره بالبحث في أسباب تجاهل الوزير للعرض الذي تقدمت به شركة "لاكتو مصر" لإنتاج ألبان وأغذية الأطفال، لتوريد ما يحتاجه السوق المصري من ألبان الأطفال، إلا أن رفض الوزير العرض المقدم وتجاهله الرد على مصنع الألبان يحتم علي اللجنة مناقشة الموضوع بجانب تشكيل لجنة لفحص الاتفاقات والعقود المبرمة لاستيراد البان الأطفال من الخارج.