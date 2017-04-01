عمران: قطاع الكهرباء نجح خلال عامين في سد الفجوة بين الإنتاج والطلب

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قال الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط والمتابعة، والملكف برئاسة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن التنافسية هي المحرك الذى يقود الاقتصاد، كما أن أسواق الطاقة التنافسية هى أفضل طريقة لخلق مناخ يشجع على النمو الاقتصادى وكذا زيادة فرص العمل والابتكار.

وأكد عمران، اليوم السبت، في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بمؤتمر زيادة القدرة النتافسية بنقابة المهندسين، أن الطلب والعرض على الطاقة يتم تحديده بطريق أفضل من خلال أسواق تنافسية، يتم تصميمها جيدًا؛ لتساهم فى تحقيق نتائج أفضل من أى أسواق احتكار تقليدية أو أسواق تم إعادة هيكلتها جزئيًا.

وأضاف أن قطاع الطاقة فى مصر واجه العديد من التحديات منها نقص الوقود وانخفاض إتاحية محطات توليد الكهرباء، ارتفاع الدعم المقدم للطاقة، ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وعدم توافر الآليات المالية المناسبة، بالإضافة إلى زيادة النمو فى استهلاك الطاقة بما يفوق معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ومعدل زيادة السكان الذى يزيد من اتساع الفجوة بين الإنتاج والطلب على الطاقة والنقص فى إمدادها، هذا بالإضافة إلى التشوه فى مزيج الطاقة، إذ تمثل الطاقة المولدة من الوقود الأحفورى (الغاز الطبيعى والنفط ) ما يقرب من 90.5%، والباقى 9.5% من الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

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إلا أن قطاع الكهرباء المصرى نجح خلال العامين الماضيين فى سد الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء عن طريق إضافة حوالى 6882 ميجاوات منها 3632 ميجاوات كخطة عاجلة. وبالإضافة إلى ذلك فهناك حوالى 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية بحلول عام 2018، ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أنه تم التعجيل بإصلاح قطاع الكهرباء فى السنوات الأخيرة، مع وضع رؤية واضحة لإنشاء سوق الكهرباء التنافسى الكامل بهدف فصل أنشطة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء عن بعضها البعض.

كما تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عدد من الإجراءات لتحرير سوق الكهرباء وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة، من خلال برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار والذى تم الاعلان عنه فى يوليو 2014 حيث يتم التخلص التدريجى من دعم الطاقة فى مصر، الأمر الذى سيعطى أسعار حقيقية للطاقة ، مما سيعود بالنفع على الطاقات المتجددة ، بالإضافة للوصول لأسعار اقتصادية للطاقة تسمح بمشاركة القطاع الخاص.