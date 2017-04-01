«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

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طالب النائب أشرف عثمان، عضو لجنة الزراعة، رئيس الحكومة، ووزير الزراعة، بتقديم جواب شاف وردود واضحة ومفيدة للرأى العام بشأن أزمة الأسماك الحالية، وارتفاع اسعارها بشكل جنوني.

وشدد عثمان، في بيان، على ضرورة التدخل السريع لخفض أسعار مختلف أنواع الأسماك بالسوق المصري وبحث الأزمة قبل أن تتفاقم، مطالبًا برقابة مشددة على الأسواق لوقف هذا الارتفاع الجنوني.

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وكانت أسعار الأسماك خلال الأيام القليلة الماضية قد قفزت إلى أعلى مستوياتها، وسجلت أعلى زيادة لها، حيث وصل سعر كيلو البلطى إلى 40 جنيها، بل وزاد عن هذا السعر فى بعض الأماكن.