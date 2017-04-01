الخولي: وفد برلماني يزور الكونجرس الأمريكي في مايو المقبل

التحرير

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قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللجنة تقدمت بمذكرة لرئيس البرلمان، تتضمن ضرورة إجراء زيارة من قبل البرلمان المصري للكونجرس الأمريكي، بعد انتهاء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية.

ورجح الخولي، لـ«التحرير»، أن تكون زيارة الوفد البرلماني لأمريكا في شهر مايو المقبل، مؤكدا أن الهدف من الزيارة هو تعزيز العلاقات البرلمانية بين الدولتين، والبناء على نتائج زيارة الرئيس السيسي في كافة الملفات، التي هي محل التشاور بين الجانبين.

وأوضح أن الوفد البرلماني سيعمل على دعم للعلاقات الأمريكية على الصعيد السياسي والاقتصادي، وتبادل وجهات النظر فيما يحدث في العالم من مكافحة للإرهاب وتجديد الخطاب الديني، مشيرا إلى أنه سيتم طرح ملف السلام، وضرورة تنفيذ المبادرة العربية التي تقر بحل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل.

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وأشار إلى أنه بمجرد الترتيب للزيارة، سيتم وضع أجندة ستشمل زيارة أعضاء في الكونجرس الأمريكي، وأعضاء في الإدارة الأمريكية الجديدة، ولقاءات مع مراكز فكرية وبحث، بعد لقاء خبراء في الشئون المصرية الأمريكية وبعض مؤسسات الدولة التي لها مصالح مع الجانب الأمريكي قبل تحرك الوفد.

وأضاف أن زيارة الرئيس تأتي في مرحلة غاية الأهمية بعد انقطاع 13 سنة عن اللقاءات الثنائية، ومن المنتظر أن يبحث الجانبين العلاقات الثانية، ومجريات ما يحدث في المنطقة حول قضية الإرهاب، والقضية الفلسطينية وسوريا وليبيا واليمن والعراق، مشيرا إلى أن أهمية توقيت الزيارة جاءت بعد انعقاد القمة العربية في الأردن، والرئيس لا يحمل فقط أجندة مصرية، بل يحمل القضايا الخاصة بالدول العربية.

وأوضح أن هناك تشريعا أمام أعضاء الكونجرس الأمريكي، لإعلان جماعة الإخوان «إرهابية»، والجماعة تحاول مناهضة هذا القانون، وإثارة القلاقل في محاولة لمناهضته، مؤكدا أن ترامب وعد خلال حملته الانتخابية بوضع قانون لإعلان جماعة الاخوان إرهابية حسب قوله.