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طارق رضوان: السيسي سيتشاور مع ترامب بشأن عودة السياحة الأمريكية

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طارق رضوان: السيسي سيتشاور مع ترامب بشأن عودة السياحة الأمريكية طارق رضوان: السيسي سيتشاور مع ترامب بشأن عودة السياحة الأمريكية

التحرير

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قال النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه لن يكون هناك وفدا من قبل البرلمان، أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح للولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن هناك نواب متواجدين بشكل فردي.

وأوضح رضوان لـ«التحرير»، أن زيارة الرئيس السيسي هي أول زيارة رسمية لرئيس مصري للولايات المتحدة الأمريكية منذ 2002.

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وأشار إلى أن الهدف من الزيارة تناول وضع المنطقة العربية، والتشاور بشأن الموقف في سوريا وليبيا، وموقف بشان التحرك الإقليمي، بجانب عرض رؤية مصر بشأن الحرب أو مكافحة الإرهاب وسبل التضامن الدولي والإقليمي.

وأضاف أنه سيكون هناك تشاور بشأن عودة السياحة الأمريكية لمصر، ودعم التعاون المشترك وجذب الاستثمارات الخارجية والتنموية الأمريكية لمصر.

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التحرير

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