مصدر يكشف الحالة الصحية لضابط قفز من منزل زوج عشقيته بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني بمباحث الجيزة، اليوم السبت، عن الحالة الصحية للضابط الذي قفز من الطابق الثالث من شقة عشيقته بأكتوبر.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن الضابط مصاب بكسر عظم الترقوة، وكسر بالجممجة، علاوة على نزيف داخلي؛ بسبب السقوط من علو.

وأكد المصدر، أن فريق طبي بمستشفى الشرطة يشرف على علاج الضابط، لافتا بأن حالته سيئة للغاية.

وفي وقت سابق، أمر المستشار أحمد الأبرق، المحامي العام الأول للنيابات، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معها؛ لاتهامها بالزنا والجمع بين زوجين في وقت واحد.