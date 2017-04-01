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وفد البرلمان يزور المناطق الأثرية بالإسكندرية بحضور "العناني"

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وفد البرلمان يزور المناطق الأثرية بالإسكندرية بحضور "العناني" وفد البرلمان يزور المناطق الأثرية بالإسكندرية بحضور "العناني"

مصراوي Masrawy

خالد العناني وزير الآثار

كتب- مصطفى المنشاوي

زار اليوم السبت، وفد مجلس النواب من لجنتي الثقافة والإعلام، والآثار والسياحة، المتحف القومي بالإسكندرية، ضمن خطة النهوض بقطاع السياحة.

وقالت سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، إن الزيارة تؤكد أهمية المناطق الأثرية بمدينة الإسكندرية باعتبارها عروس البحر المتوسط ومقصدًا سياحياً يجب الاهتمام به.

وأضافت أن هناك العديد من التحركات في الفترة المقبلة للاهتمام بالآثار المهملة بمدينة الإسكندرية، ضمن خطة النهوض بقطاع السياحة.

وأشارت سحر طلعت مصطفى إلى أن الزيارة تتضمن تفقد مطار برج العرب للتعرف على خطوات تطوير المطار، ضمن خطة تطوير المطارات المصرية.

ويرافق الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الوفد البرلماني، ضمن زيارة تمتد حتى الإثنين المقبل، لزيارة جميع الموقع الأثرية بالإسكندرية.

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