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«البريمير ليج»| ليستر يفوز على ستوك سيتي.. وبيرنلي يخسر من توتنهام

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«البريمير ليج»| ليستر يفوز على ستوك سيتي.. وبيرنلي يخسر من توتنهام «البريمير ليج»| ليستر يفوز على ستوك سيتي.. وبيرنلي يخسر من توتنهام

التحرير

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فاز ليستر سيتي على نظيره ستوك سيتي، بثنائية دون رد، في المباراة التي أٌقيمت بينهما اليوم السبت، على ملعب ووكرز ستديوم، لحساب الأسبوع الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث سجل هدفي ليستر سيتي، ويلفريد نديدي، وجيمي فاريدي، في الدقائق الـ47،25.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد ليستر سيتي إلى النقطة الـ33، ليحتل المركز الـ13 في جدول المسابقة، وتوقف رصيد ستوك عند النقطة الـ36، محتلا المركز الـ9. 

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وفي نفس الجولة، تمكن توتنهام، من الفوز على فريق بيرنلي، بثنائية دون رد، على ملعب تيرف مور.

وتقدم توتنهام في الدقيقة الـ66، عن طريق اللاعب إيريك داير، ليضيف سون هيونج الهدف الثاني في الدقيقة الـ77 من عمر اللقاء.

ويصعد توتنهام إلى النقطة الـ62، محتلًا وصافة جدول المسابقة، بينما توقف بيرنلي عند النقطة الـ32، محتلًا المركز الـ15. 

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التحرير

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