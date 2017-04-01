«البوندسليجا»| لايبزيج يواصل الوصافة.. وبريمن يُهين فرايبورج

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فاز فريق هامبورج، على نظيره كولن، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب بيتر ستوجر، في إطار الجولة الـ26 من الدوري الألماني.

افتتح مولر التسجيل لهامبورج في الدقيقة الـ13، قبل أن يعادل جويك النتيجة لفريق كولن في الدقيقة الـ25، وفي الدقيقة الـ91 سجل هولتبي هدف الفوز لهامبورج.

بهذه النتيجة توقف رصيد كولن عند النقطة الـ37 في المركز الـ6، بينما ارتفع رصيد هامبورج إلى 30 نقطة يحتل بها المركز الـ13 في البوندسليجا.

وفي نفس الجولة، فاز فريق لايبزيج على نظيره دارم شتات، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ريد بول أرينا.

تقدم كيتا بالهدف الأول لفريق لايبزيج في الدقيقة الـ12، وفي الدقيقة الـ67 أضاف فورسبيرج الهدف الثاني للفريق، قبل أن يسجل أوريان هدف الفريق الثالث في الدقيقة الـ79، وفي الدقيقة 80 عاد كيتا ليسجل الهدف الرابع لفريقه.

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بهذه النتيجة يحتل لايبزيج وصافة الدوري الألماني برصيد 52 نقطة، بفارق 13 نقطة عن المتصدر بايرن ميونخ، بينما ظل دارم شتات في المركز الأخير برصيد 15 نقطة.

كما فاز فيردر بريمن، على مضيفه فرايبورج بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار نفس الجولة، على ملعب بادينوفا ستاديون.

تقدم كروز لبريمن، في الدقيقة الـ21 من الشوط الأول، وقبل نهاية الشوط سجل ديلاني الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الـ47، ومع بداية الشوط الثاني عاد ديلاني ليسجل ثالث أهداف بريمن، قبل أن يقلص فرايبورج النتيجة بهدفين في الدقيقة 64 عن طريق بيترسن وفي الدقيقة 77 عن طريق جريفو، وفي الدقيقة الـ86 سجل ديلاني الهدف الخامس لبريمن والثالث له في المباراة (هاتريك).

بهذه النتيجة توقف رصيد فرايبورج عند النقطة الـ35 يحتل بها المركز الـ8، بينما ارتفع رصيد فيردر بريمن للنقطة الـ32 يحتل بها المركز الـ11.