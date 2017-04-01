«البريمير ليج»| واتفورد يفوز على سندرلاند.. واليونايتد يتعثر أمام وست بروميتش

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فاز فريق واتفورد على نظيره سندرلاند، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، لحساب الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف اللقاء الوحيد ميجيل أنخيل بريتوس في الدقيقة 59.

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بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق واتفورد ل34 في المركز العاشر، بينما يتجمد رصيد فريق سندرلاند عند 20 نقطة في المركز الأخير.

وفي نفس الجولة تعثر مانشستر يونايتد أمام وست بروميتش سلبيًا، ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة، ليصبح رصيد اليونايتد 52 نقطة في المركز الخامس، ورصيد وست بروميتش 44 نقطة في المركز الثامن.