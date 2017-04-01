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باولو كانافارو يصف هيجواين بـ«اللص»

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باولو كانافارو يصف هيجواين بـ«اللص» باولو كانافارو يصف هيجواين بـ«اللص»

التحرير

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هاجم باولو كانافارو، لاعب فريق ساسولو والقائد السابق لنابولي، الأرجنتيني جونزالو هيجواين، مهاجم يوفنتوس، مؤكدًا أنه رحل عن فريقه السابق كـ«اللص».

ويعود هيجواين، مع يوفنتوس، غدًا الأحد، إلى ملعب سان باولي لخوض قمة الجولة 30 من الدوري الإيطالي، بعد أن انتقل إلى صفوف السيدة العجوز الصيف الماضي، مستغلا ثغرة الشرط الجزائي.

وقال كانافارو، في تصريحات لصحيفة «كوريري ديلا سيرا»، اليوم السبت: «رحل من نابولي مثل اللصوص، لا استطيع وصف طريقة رحيله بأي وصف آخر».

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وأضاف كانافارو: «كان من الممكن أن يكون هناك وداع أفضل للجمهور، الذي شجعه وهتف باسمه على مدار 3 سنوات، لا أحب أن أحكم على طريقة إدارة أي شخص لحياته وطريقة اتخاذه القرارات المهمة في مسيرته، ولكن علينا أن نواجه أيضا الحقيقة، ونعترف بها، وأن الجميع في نابولي يرى أنه رحل كاللصوص».

واختتم القائد السابق لنابولي حديثه: قائلا «أعتقد أن على الجمهور معاملته أثناء اللقاء مثل باقي لاعبي يوفنتوس، والتركيز فقط على ضرورة تحقيق الفوز ولا يهم أي شيء آخر».

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التحرير

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