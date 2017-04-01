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كريستال بالاس يقهر تشيلسي في عقر داره بـ«البريمير ليج»

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كريستال بالاس يقهر تشيلسي في عقر داره بـ«البريمير ليج» كريستال بالاس يقهر تشيلسي في عقر داره بـ«البريمير ليج»

التحرير

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سقط تشيلسي أمام ضيفه كريستال بالاس، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ستامفورد بريدج، في لندن، لحساب الجولة الـ30 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

بادر تشيلسي بالتهديف في الدقيقة الـ5، عن طريق اللاعب سيسك فابريجاس، ثم عادل بالاس النتيجة في الدقيقة الـ9 عن طريق ويلفريد زاها، ليفاجئ بالالس كتيبة كونتي في الدقيقة الـ11، ويسجل الهدف الثاني عن طريق اللاعب كريستيان بنتيكي.

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بهذا الفوز يتوقف رصيد تشيلسي عند النقطة الـ69 متصدر جدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى النقطة الـ31، ليحتل المركز الـ16 في جدول المسابقة.

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