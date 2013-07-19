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اشتباكات بين "الإخوان" والباعة الجائلين في السويس

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اشتباكات بين "الإخوان" والباعة الجائلين في السويس اشتباكات بين "الإخوان" والباعة الجائلين في السويس

كتب : محمد مقلد الجمعة 19-07-2013 02:00

شهد ميدان الشهداء بحي الأربعين في السويس، منذ قليل، اشتباكات بين الباعة الجائلين وأصحاب المحلات من جانب وتنظيم الإخوان ومؤيدي الرئيس المعزول من جانب آخر، وسمع دوي لإطلاق النار في الهواء.

وخرج تنظيم الإخوان ومؤيدو المعزول مرسي بمسيرة بعد صلاة الترويح انطلقت من منطقة الغريب في اتجاه ميدان الشهداء بالأربعين، في محاولة منهم لاحتلال الميدان والاعتصام به، ورددوا هتافات معادية للجيش والفريق أول ، الأمر الذي أغضب بعض النشطاء الذين تواجدوا بالميدان، فحدثت مشادة كلامية بين الجانبين تطورت للتشابك بالأيدي حتى تدخل الباعة الجائلين وأصحاب المحلات بالميدان ورشقوا أنصار المعزول بالحجارة والزجاجات الفارغة لمنعهم من السيطرة على الميدان وسُمع دوى لإطلاق نار حي في الهواء، وتمكن الباعة الجائلون في النهاية من طرد أنصار المعزول من الميدان، ولم يتبلغ لمديرية الصحة بالسويس وقوع إصابات حتى الآن.

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