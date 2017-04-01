أخبار عاجلة

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي -
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار -
فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أتراك يدعون في ألمانيا لرفض التعديلات الدستورية في بلادهم

Google+ Print
أتراك يدعون في ألمانيا لرفض التعديلات الدستورية في بلادهم أتراك يدعون في ألمانيا لرفض التعديلات الدستورية في بلادهم

مصراوي Masrawy

رجب طيب إردوغان

برلين - (د ب أ):

دعا معارضون للرئيس التركي رجب طيب إردوغان في ألمانيا عبر فعالية سلمية عند بوابة براندنبورج الشهيرة بالعاصمة الألمانية برلين إلى رفض التعديلات الدستورية المزمع تطبيقها عقب الإستفتاء عليها من جانب الشعب التركي، وطالبوا الناخبين بالتصويت بلا على تلك التعديلات.

ورفع عدة عشرات من الأشخاص ممن استجابوا اليوم السبت لمبادرة ما تسمى بـ "حركة برلين"، المظلات التي كتب عليها بخط بارز "لا". وكتب على إحدى اللافتات باللغتين التركية والألمانية : "لا للدكتاتورية في تركيا".

وبدأ تصويت الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا منذ الاثنين الماضي في العاصمة برلين وعدد من المدن الألمانية عبر الاستفتاء الشعبي لاستحداث النظام الرئاسي في البلاد ، الأمر الذي سيمنح الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات واسعة.

أما في الداخل فقد حددت السادس عشر من أبريل الجاري لإدلاء أبناء الشعب داخل تركيا بأصواتهم يوم السادس عشر من نيسان إبريل الجاري.

#الكلمات المتعلقة

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي