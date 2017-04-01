أتراك يدعون في ألمانيا لرفض التعديلات الدستورية في بلادهم

برلين - (د ب أ):

دعا معارضون للرئيس التركي رجب طيب إردوغان في ألمانيا عبر فعالية سلمية عند بوابة براندنبورج الشهيرة بالعاصمة الألمانية برلين إلى رفض التعديلات الدستورية المزمع تطبيقها عقب الإستفتاء عليها من جانب الشعب التركي، وطالبوا الناخبين بالتصويت بلا على تلك التعديلات.

ورفع عدة عشرات من الأشخاص ممن استجابوا اليوم السبت لمبادرة ما تسمى بـ "حركة برلين"، المظلات التي كتب عليها بخط بارز "لا". وكتب على إحدى اللافتات باللغتين التركية والألمانية : "لا للدكتاتورية في تركيا".

وبدأ تصويت الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا منذ الاثنين الماضي في العاصمة برلين وعدد من المدن الألمانية عبر الاستفتاء الشعبي لاستحداث النظام الرئاسي في البلاد ، الأمر الذي سيمنح الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات واسعة.

أما في الداخل فقد حددت الحكومة السادس عشر من أبريل الجاري لإدلاء أبناء الشعب داخل تركيا بأصواتهم يوم السادس عشر من نيسان إبريل الجاري.