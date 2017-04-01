أخبار عاجلة

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي -
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار -
فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الالتهاب السحائي يودي بحياة 324 شخصا في نيجيريا

Google+ Print
الالتهاب السحائي يودي بحياة 324 شخصا في نيجيريا الالتهاب السحائي يودي بحياة 324 شخصا في نيجيريا

مصراوي Masrawy

الالتهاب السحائي يودي بحياة 324 شخصا في نيجيريا

أبوجا أول - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة النيجيرية اليوم السبت وفاة 324 شخصا في عدة ولايات بالبلاد جراء تفشي الالتهاب السحائي منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة باودي أكينولا أن أكثر من 2500 شخص أصيبوا بالتهاب السحايا النخاعي الناجم عن البكتيريا النيسرية السحائية من النوع سي، في 16 من 36 ولاية في أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان حيث يبلغ عدد سكانها حوالى 180 مليون نسمة.

والالتهاب السحائي هو التهاب حاد في الأغشية الواقية التي تغطي المخ والحبل الشوكي وتسببها عدوى من الميكروبات الدقيقة. وتسبب حدوث وفيات بمعدل مرتفع إذا لم تتم معالجتها.

ويحدث تفشي الالتهاب السحائي بصورة معتادة في نيجيريا الواقعة في غرب إفريقيا. وكان أسوأ تفشي وقع عام 1996 عندما لقى حوالى 12 ألف شخص حتفهم بسبب هذا المرض، بحسب إحصاءات وزارة الصحة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو

بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالدقهلية.. 2 مايو

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل

بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس