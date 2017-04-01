الالتهاب السحائي يودي بحياة 324 شخصا في نيجيريا

أبوجا أول - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة النيجيرية اليوم السبت وفاة 324 شخصا في عدة ولايات بالبلاد جراء تفشي الالتهاب السحائي منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة باودي أكينولا أن أكثر من 2500 شخص أصيبوا بالتهاب السحايا النخاعي الناجم عن البكتيريا النيسرية السحائية من النوع سي، في 16 من 36 ولاية في أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان حيث يبلغ عدد سكانها حوالى 180 مليون نسمة.

والالتهاب السحائي هو التهاب حاد في الأغشية الواقية التي تغطي المخ والحبل الشوكي وتسببها عدوى من الميكروبات الدقيقة. وتسبب حدوث وفيات بمعدل مرتفع إذا لم تتم معالجتها.

ويحدث تفشي الالتهاب السحائي بصورة معتادة في نيجيريا الواقعة في غرب إفريقيا. وكان أسوأ تفشي وقع عام 1996 عندما لقى حوالى 12 ألف شخص حتفهم بسبب هذا المرض، بحسب إحصاءات وزارة الصحة.