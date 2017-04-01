أخبار عاجلة

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي -
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار -
فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

مصر للطيران || تفتح باب التدريب الصيفي لطلبة وخريجي الجامعات والتسجيل حتى 8 أبريل 2017 - رابط التقديم

Google+ Print
مصر للطيران || تفتح باب التدريب الصيفي لطلبة وخريجي الجامعات والتسجيل حتى 8 أبريل 2017 - رابط التقديم مصر للطيران || تفتح باب التدريب الصيفي لطلبة وخريجي الجامعات والتسجيل حتى 8 أبريل 2017 - رابط التقديم

تعد شركة للطيران واحدة من أشهر شركات الملاحة الجوية على مستوى العالم، وهناك الآلاف من الشباب والإناث يحلمون بالحصول على وظيفة في شركة مصر للطيران، واليوم أعلنت الشركة عن فتح باب القبول لطلبة وطالبات وخريجي الجامعات المختلفة في دورة التدريب الصيفي.

وأوضحت مصر للطيران أن التسجيل للالتحاق في دورة التدريب الصيفية التي توفرها الشركة سيتم إلكترونيا عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للشركة، حيث يبدأ التسجيل من 1 أبريل وحتى الساعة الحادية عشر مساءا يوم 8 أبريل 2017.

وللتسجيل اضغط هنا http://training.egyptair.com/internship ، وفي حالة القبول سيتم إرسال رسالة لك على بريدك الإلكتروني لإخطارك بالأوراق المطلوبة وموعد تقديمها للمركز، مع أطيب الأماني بالتوفيق للجميع.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط