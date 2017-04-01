مصر للطيران || تفتح باب التدريب الصيفي لطلبة وخريجي الجامعات والتسجيل حتى 8 أبريل 2017 - رابط التقديم

سمر العشري

تعد شركة مصر للطيران واحدة من أشهر شركات الملاحة الجوية على مستوى العالم، وهناك الآلاف من الشباب والإناث يحلمون بالحصول على وظيفة في شركة مصر للطيران، واليوم أعلنت الشركة عن فتح باب القبول لطلبة وطالبات وخريجي الجامعات المختلفة في دورة التدريب الصيفي.

وأوضحت مصر للطيران أن التسجيل للالتحاق في دورة التدريب الصيفية التي توفرها الشركة سيتم إلكترونيا عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للشركة، حيث يبدأ التسجيل من 1 أبريل وحتى الساعة الحادية عشر مساءا يوم 8 أبريل 2017.

وللتسجيل اضغط هنا http://training.egyptair.com/internship ، وفي حالة القبول سيتم إرسال رسالة لك على بريدك الإلكتروني لإخطارك بالأوراق المطلوبة وموعد تقديمها للمركز، مع أطيب الأماني بالتوفيق للجميع.

شبكةعيونالإخبارية

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