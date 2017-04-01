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بالأسماء .. الانتهاء من تشكيل المجلس الاستشاري بالقليوبية

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بالأسماء .. الانتهاء من تشكيل المجلس الاستشاري بالقليوبية بالأسماء .. الانتهاء من تشكيل المجلس الاستشاري بالقليوبية

مصراوي Masrawy

اللواء محمود عشماوي

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

كشفت مصادر مطلعة في ديوان عام محافظة القليوبية أن محافظ الإقليم اللواء محمود عشماوي انتهى اليوم السبت من تشكيل المجلس الاستشاري للتنمية بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المعمم على محافظات الجمهورية.

وأكدت المصادر أن المجلس شُكل برئاسة المحافظ، وعضوية كل من: الدكتور فرحات السبكي سكرتير عام المحافظة، والمهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد، وجيهان فؤاد رئيس فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس جامعة بنها، والنائب البرلماني الدكتور محمد الفيومي رئيس الغرقة التجارية، والمستشار ربيع قاسم رئيس نادي قضاة القليوبية، وحمدي أبو العينين رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب مصانع النسيج، وفتحي السيد عبدالرزاق رئيس المجلس القومي لشؤون الإعاقة، والزميل سامح محروس نائب رئيس تحرير الجمهورية.

كما ضم التشكيل المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ونقيب المهندسين، والدكتور ياسر محفوظ وكيل كلية التربية الرياضية جامعة بنها، والدكتور حسام قطب أستاذ التخطيط العمراني بجامعة الزقازيق، والمهندس عادل مصلح وكيل وزارة الزراعة السابق، والدكتور محمد السيد إبراهيم أستاذ العقيدة والتنمية البشرية، والمهندس صبري خربوش مدير عام الإسكان سابقًا، والمهندس صلاح سعودي رئيس جمعية رجال الصناعة والأعمال بالخانكة، والدكتورة عائشة الدجدج أستاذ التنمية البشرية، والدكتورة هالة حلمي عميدة كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنها، واللواء صفوت كامل الخبير المروري، ومحمد عبد الرحيم المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور.​

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