محافظ كفرالشيخ يقرر إقامة معرض دائم لمنتجات "التربية والتعليم"

كفر الشيخ - أ ش أ:

قرر محافظ كفر الشيخ، اللواء السيد نصر، إقامة معرض دائم لمنتجات "التربية والتعليم" بأسعار لا تقبل المنافسة، نظرًا لانخفاض سعرها وجودة صناعتها، كما كلف بالتوسع في إقامة منافذ البيع.

وقال المحافظ، خلال حفل ختام الأنشطة لمدارس البرلس بالمدرسة الثانوية الصناعية ببلطيم، اليوم السبت، إنه يدعم وزارة التربية والتعليم لما لمسه من جدية في العلم، والتميز بالمنتجات المتعددة لمدارس البرلس، وتنمية وثقل مهارات الطلاب من خلال الأنشطة المدرسية المتنوعة، وربط التعليم الفني بسوق العمل.​