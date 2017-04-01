حلاق الأزبكية تاجر عملة

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية، اليوم السبت، القبض على حلاق؛ لاتهامه بالإتجار في العملة بمنطقة سرايا الأزبكية.

واعترف المتهم "حسن. س"، 67 عاما، أمام العميد محمود القاضي مأمور القسم، بالإتجار في العملة بالسوق السوداء.

وعثر الرائد أسلام سمير، معاون مباحث الأزبكية، على ٤٠٠٠ ريال عماني، و١٢٠٠ دولار، و٥٠٠ ريال قطري بحوزة المتهم.

وأشارت تحريات رئيس المباحث المقدم محمد رضا، إلى أن المتهم يمارس نشاطه غير المشروع بمحل حلاقة يمتلكه بالأزبكية، وسبق اتهامه في 4 قضايا آخرها 165 لسنة 1989 بولاق أبو العلا "أموال عامة".

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.