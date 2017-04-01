رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

كتب - محمد غايات:

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، وفد شركة أباتشي الأمريكية برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة، بحضور وزير البترول المهندس طارق الملا.

وأشار رئيس الوزراء -بحسب بيان اليوم السبت- إلى حرص الحكومة على تنفيذ مجموعة من الخطوات المتكاملة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، والتي تتضمن عدد من التشريعات والقرارات التي تهدف إلى تطوير مناخ الاستثمار في مصر.

وأكد إسماعيل على الاهتمام الكبير الذي تليه الحكومة لقطاع البترول والغاز، والعمل على إتاحة مناطق جديدة لعمليات البحث والاستكشاف في مختلف أنحاء الجمهورية، هذا فضلاً عن الاهتمام بتوفير مصادر أخرى للطاقة بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وإقامة المشروعات الجديدة، مشيراً في هذا الصدد إلى إحراز مصر تقدماً ملحوظاً في قطاع الكهرباء، بما يلبي كافة المتطلبات الصناعية والخدمية والسكانية.

من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي الأمريكية نشاط عمل الشركة في مصر والذي يمتد ليشمل مناطق جديدة في كل من الصحراء الغربية وخليج السويس، مؤكداً حرص الشركة على استمرار العمل بالسوق المصرية وتوسيع نطاق عملها باستثمارات جديدة في هذا القطاع، مشيدا بتاريخ العمل والتعاون الطويل القائم بين مصر والشركة في مجال الاستكشاف وإنتاج البترول.​