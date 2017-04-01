السودان: وساطة ألمانية أوغندية لتحقيق السلام بالبلاد

الخرطوم - (أ ش أ)

كشف وزير الإعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور أحمد بلال عثمان، عن وساطة تقودها ألمانيا وأوغندا بجانب عدد من الدول، لإقناع حملة السلاح من أجل تحقيق السلام بالبلاد .

وشدد عثمان، في تصريح صحفي اليوم السبت،على أنه لا تنازل عن موقف الحكومة بعدم دخول أي إغاثة من خارج الحدود السودانية، سوى المقترح الأمريكي الذي قبلت به الخرطوم .

وقال عثمان، إن الحركات والممانعين يتعنتون في إنفاذ خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها، مشيراً إلى أن الحكومة من جانبها مستعدة لإنفاذ بنود خارطة رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى،ثابو أمبيكي ، مؤكداً الاستعداد للتفاوض مع قطاع الشمال وحركات دارفور وفق مرجعيات كل فئة،و أن التفاوض مع الأخيرة سيكون وفق مرجعية وثيقة الدوحة.