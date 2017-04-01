بعد واقعة تمزيق المصحف.. جاستن ترودو: يجب التصدي بحزم للتعصب

أوتاوا – (أ ش أ)

ندد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بالتعصب بعدما قام مشاركون في اجتماع لرئاسة جامعة "أونتاريو" بتمزيق نسخة من المصحف الشريف، وترديد شعارات معادية للإسلام.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، عن جاستن ترودو، القول "يجب أن نواصل بحزم التصدي للتعصب"، مضيفا أن الحكومة تواصل مساعيها حتى يفهم كل كندي أن احترام جيرانه هو الطريق الذي تحتاج البلاد إلى المضي فيه.

وكانت الحادثة قد وقعت في 23 مارس الماضي، بجامعة أونتاريو (وسط البلاد) احتجاجا على إقامة صلوات في المدارس، كما ردد 80 شخصا تقريبا شعارات معادية للإسلام.

يشار إلى أن أحكام قانون حقوق الأفراد في أونتاريو، والتي تحدد التنظيمات الدينية، تتيح للطلبة المسلمين في أكاديمية بيل بالضاحية الغربية لتورونتو، تأدية صلاة الجمعة في تلك المؤسسة التعليمية.