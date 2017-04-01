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الجيش الجزائري يضبط "برميلين" بهما معدات لصناعة قنابل

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الجيش الجزائري يضبط "برميلين" بهما معدات لصناعة قنابل الجيش الجزائري يضبط "برميلين" بهما معدات لصناعة قنابل

مصراوي Masrawy

الجيش الجزائري

الجزائر - )أ ش أ(

ضبطت قوات الجيش الجزائري "برميلين" يحويان مواد ومعدات لصناعة القنابل التقليدية بولاية "البويرة" الواقعة شمال البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية في بيان، اليوم السبت، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال المعلومات، كشفت قوات للجيش الوطني الشعبي، برميلين يحويان مواد ومعدات لصناعة القنابل التقليدية بولاية البويرة التابعة للناحية العسكرية الأولى".

من جهة أخرى، أحبطت وحدات من حراس الشواطئ محاولات للهجرة غير الشرعية لـ49 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بولايتي "وهران" و"عنابة".

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