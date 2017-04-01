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هدوء حذر بمخيم عين الحلوة في لبنان عقب توترات أمنية

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هدوء حذر بمخيم عين الحلوة في لبنان عقب توترات أمنية هدوء حذر بمخيم عين الحلوة في لبنان عقب توترات أمنية

مصراوي Masrawy

مخيم عين الحلوة في لبنان

بيروت - أ ش أ

ساد هدوء حذر مخيم عين الحلوة بلبنان عقب تبادل لإطلاق النار جرى على خلفية الإعلان عن وفاة شخص كان قد أصيب في الأحداث الأخيرة بالمخيم.

وأسفر تبادل النيران عن إصابة شخصين هما نجل أحد كوادر حركة "فتح" ويدعى بلال قتيبة تميم وشخص آخر يدعى محمد فخري ديب.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية أن الوضع توتر إثر الإعلان عن وفاة الجريح محمد هلال الذي أصيب في الأحداث الأخيرة في المخيم، حيث جرى تبادل لإطلاق النار بين منطقتي الصفصاف معقل المجموعات الإسلامية المتشددة والبركسات معقل حركة "فتح".

وأضافت الوكالة أن اتصالات فلسطينية تجرى حاليا من أجل العمل على تهدئة الأمور والحؤول دون تدهور الوضع.

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