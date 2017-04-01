برلماني عن منع وفد ألماني من دخول القلعة: وزارة السياحة في عالم آخر

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انتقد النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو مجلس النواب، منع موظفين، وفد سياحي ألماني من أكبر الشركات الألمانية من دخول قلعة صلاح الدين الأيوبى، بسبب ارتدائهم تي شيرتات عليها اسم الشركة الخاصة بهم.

وقال عبد العزيز، فى تصريحات صحفيه، اليوم السبت، إن الفساد ليس شرطا أن يكون سرقة فقط، بل يمكن أن يكون سوء إدارة وتخلف من بعض من الموظفين، مؤكدًا أن ما حدث ليس بيروقراطية بل تحجر وصل إلى عقول بعض البشر.

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وتابع: "بعد جهد كبير ومعاناة لبعض القائمين على صناعة السياحة فى مصر لودة مصر لمكانها الطبيعى بإمكانياتها العظيمة فى مجال السياحة، وفى ظل مؤامرة خبيثة تكاتفت فيها قوى عالمية ودول بعينها فى ظل ظروف غريبه نمر بها، نجد موظفين فى أماكن سياحية يحكمون على وفد سياحى ألمانى من أكبر الشركات العالمية بالمنع من دخول القلعة".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن منع الوفد السياحى الألمانى من دخول القلعة وإجبارهم على العودة بسبب التشيرتات يؤكد أن وزارة السياحة والموظفيين من عالم آخر.