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تجار الأسماك بالإسكندرية يغلقون محالهم تضامنا مع المواطنين

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تجار الأسماك بالإسكندرية يغلقون محالهم تضامنا مع المواطنين تجار الأسماك بالإسكندرية يغلقون محالهم تضامنا مع المواطنين

التحرير

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أغلق 20 تاجر أسماك بمنطقة كامب شيزار في الإسكندرية، محالهم، اليوم السبت، تزامنًا مع انتشار دعوات بمقاطعة الشراء، بعد موجة الغلاء التي شهدتها أسواق الأسماك بعدد من محافظات .

أعلن أصحاب المحال إضرابهم عن العمل، تضامنًا مع المواطنين في احتجاجاتهم ضد غلاء الأسماك، لتبرئة ساحتهم من التسبب في الزيادة الأخيرة، التي أرجعوا أسبابها لكبار التجار المتحكمين في السوق.

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قال حسين جاب الله، تاجر أسماك، إن أصحاب المحلات قرروا الانضمام لصفوف المواطنين، لمحاربة بعض كبار التجار الذين تحكموا في السوق وجمعوا كميات كبيرة لبيعها خارج البلاد لجني المزيد من الأرباح، على حساب المواطن البسيط.

وأضاف عبد الرحمن عيسوي، تاجر أسماك بسوق شيديا، وسط الإسكندرية، أن قرار غلق المحال جاء بعد مقاطعة عدد كبير من المواطنين للشراء، ما تسبب في تحميل البائعين خسائر مضاعفة تضاف إلى خسائر شرائهم الأسماك بأسعار عالية، نتيجة تحكم كبار التجار فيها، كمحاولة للضغط الشعبي لتخفيض الأسعار.

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التحرير

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