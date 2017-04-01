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بعد الكشف عن مصنع لبن الأطفال.. «عامر»: الفساد والإهمال كبد مصر أموالا طائلة

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بعد الكشف عن مصنع لبن الأطفال.. «عامر»: الفساد والإهمال كبد مصر أموالا طائلة بعد الكشف عن مصنع لبن الأطفال.. «عامر»: الفساد والإهمال كبد مصر أموالا طائلة

التحرير

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تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب، بطلب إحاطة ضد وزير الصحة، الذى أعلن خلال جولة مفاجئة له بمصنع "لاكتو لألبان الأطفال"، أن المصنع ينتج نحو 35 مليون عبوة سنويًا، لافتًا إلى أن استهلاك مصر سنويا 18 مليون علبة وبالاعتماد على هذا المصنع سيكون هناك فائض للتصدير، بما يحقق مكاسب للدولة، ويحل مشكلة عدم توافر لبن الأطفال بشكل نهائى.

وأوضح عامر، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن المصنع كان يضخ إنتاجه فى السوق المحلية عام 2003، ثم توقف عن الضخ، وتم وقف التعامل معه منذ 2005، ولقد استوردت مصر خلال العام الماضى 18 مليون علبة لبن، رغم أن المصنع متواجد ويصدر إنتاجه للدول الأجنبية، مؤكدًا أن ما صرح به وزير الصحة  كارثة، خاصة أن المصنع لم يكن قائما فى الخفاء حتى لا يعلم عنه شيئا، والدولة تكبدت العام الماضى مصاريف استيراد البان تقدر بـ 18 مليون علبة رغم وجود ما يكفيها محليا. 

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الفساد والإهمال وغياب الوعى التام والاستهتار بالأرواح وتكبد مصر خسائر للاستيراد من الخارج هى نتائج مايقوم به الوزير لمهامه داخل الوزارة المنوط بها، متسائلًا: "لماذا لجأت إلي عقد مناقصات لاستيراد ألبان الاطفال بقيمة 1.2 مليار دولار سنويًّا، رغم تقدم مسئولى مصنع "لاكتو مصر" - القائم باستثمارات مصرية سعودية بتكلفة 800 مليون دولار - بعرض بتغطية طلبات السوق المحلية؟.

وتابع: "وزير الصحة رفض عرض المصنع ضاربا به عرض الحائط، مما يمثل إهدارا للمال العام، وذلك على الرغم من أن المصنع يصدر إنتاجه إلى دول الاتحاد الأوروبى وهولندا، ويمكنه ضخ 45 مليون عبوة فى الأسواق".

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التحرير

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