القوى العاملة تخصم رواتب عمال طالبوا بتطبيق قانون الخدمة المدنية

التحرير

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محمد عاطف

"الجزاء التأديبي جزاء من يطالب بتطبيق القانون ومخالفة القوانين، لا أدري ماهية القوانين في أوساط الموظفين طالما أننا لا نطبقها؟" هكذا تساءلت فاطمة رمضان عضو النقابة المستقلة للعاملين بمديرية القوى العاملة بالجيزة، وأضافت أن الخصم من المرتب - الذي طالها واثنتين من زميلاتها وزميل آخر لهم "5 أيام" - جاء اعتبارا أن الشكوى المقدمة ضد مدير مديرية القوى العاملة تطاول وخروج على مقتضب الواجب الوظيفي.

وتقول فاطمة، في تصريحاتها لـ"التحرير" إن أزمتهم بدأت منذ أن تقدمت النقابة المستقلة بشكوى ضد الدكتور محي الدين حامد مدير المديرية، بسبب عدم إدراجهم بتشكيل لجنة الموارد البشرية، بعد خروج نصف أعضاء اللجنة النقابية بالمديرية على المعاش، مما يعد مخالفة لدستور 2014، وما ينص عليه بالحق في حرية إنشاء التنظيمات النقابية.

وأضافت عضو النقابة المستقلة أن المديرية تنحاز لأعضاء النقابة التابعين للاتحاد العام فقط، بالرغم من أن قانون الخدمة المدنية يلزم تمثيلنا بلجنة الموارد البشرية التابعة للمديرية، إلا أنهم لم يلتزموا بذلك، كما أنه تستر على مخالفات كثيرة لأعضاء النقابة الحالية تخالف القانون رقم 35 لسنة 1976.

وأكدت فاطمة أنه بالرغم من تقدمهم بأوراق إيداع النقابة المستقلة لدى وزارة القوى العاملة، واستلامها الأوراق منذ 1 يونيو عام 2011، وإطلاق الحريات النقابية في عهد الوزير الدكتور أحمد البرعي، إلا أن علي جمعة التابع للإدارة العامة للاتصال أكد في تقريره على أن مدير المديرية لم يخالف قانون الخدمة المدنية، وقراره بخصوص أعضاء اللجنة النقابية مطابق للقانون رقم 47 لسنة 1978.

كما أوضح التقرير بأن مدير المديرية ليست له سلطة على محاسبة النقابة الحالية بالمديرية، إنما هي من اختصاص النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، وكان يجب على من تقدموا بالشكوى أن يوجهوها للنقابة المذكورة.

وعلقت فاطمة على ما ذكره التقرير عن النقابة التي أكدت أنهم تقدموا بأوراقها للوزارة، أن التقرير اعتبر عدم إدراجنا في لجنة شئون العاملين لا يعتبر مخالفة، وأنه لا يوجد قانون يلزم مدير المديرية بضم أحد أعضاء النقابة المستقلة للجنة شئون العاملين، وأن القانون الذي يلزم المدير بضم أعضاء يكونوا تابعين للاتحاد العام هو القانون رقم 35 لسنة 1976.

الجزاء التأديبي

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قالت فاطمة رمضان إن مدير المديرية قام بمجازاتهم لأنه اعتبر تقدمهم بشكوى ضده تطاولا في حقه، وبالفعل أصدر قرار رقم 222 لسنة 2016، بخصم 10 أيام من رواتب كل من (ماجدة عبد القادر عضو، وفاطمة رمضان أبو المعاطي، وهناء محمد عبده)، لعدم امتثالهن لاستدعاءات الشئون القانونية، وخمسة أيام آخرين ومعهم في هذا القرار هشام أحمد ممدوح لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وتطاولهم على مدير المديرية في شكواهم أمام النيابة الإدارية.

وأشارت فاطمة إلى أن القرار تم تخفيف ليكون خمسة أيام خصم من المرتب في تطاولهم على رئيس الهيئة، واعتبار الخمسة أيام الأولى إنذارا، وذلك بعد التظلم الذي تقدموا به لهيئة النيابة الإدارية ضد القرار، والتي عدلته وتم تنفيذ عليهم في راتب مارس الماضي.