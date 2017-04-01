نائب «دعم مصر»: علاقة مصر بأمريكا تقوم على الندية وليست التبعية

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قال النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب والمنسق العام لائتلاف دعم مصر بالقليوبية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للولايات المتحدة الأمريكية لها دلالات سياسية كثيرة أهمها عودة العلاقات السياسية والدبلوماسية إلى ما يجب أن تكون عليه، بالإضافة الى الوصول إلى صيغة تفاهم بشأن مشكلات المنطقة.

وأضاف سليم، في تصريحات صحفيه، اليوم السبت، أن علاقة مصر بالولايات المتحدة هى علاقة طيبة تقوم على الندية وليست التبعية كما أن هذه الزيارة ستعمل على تعزيز التعاون الاقتصادى والتنسيق فى مواجهة الإرهاب والتعامل مع أزمات المنطقة فى سوريا والعراق وليبيا من منطلق الرؤية المصرية التى تخدم هذه الدول.

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وتابع: "الرئيس السيسى يعمل على حل قضايا المنطقة العربية بالكامل وعلى رأسها القضية الفلسطينية المعلقة، كما أن زيارة الرئيس السيسى لأمريكا ستعمل على فتح آفاق جديدة مع إدارة دونالد ترامب وذلك لأن مصر أكبر وأهم الدول فى المنطقة".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المصريين بالخارج لديهم وعى كبير بما يدور داخل مصر ويتميزون بوطنيتهم الكبيرة، فى ظل وجود محاولات من جماعة الإخوان الإرهابية للظهور فى المشهد ومحاولة إفشال زيارة الرئيس السيسى لأمريكا لكن لقلة عددهم سيفشلون وخاصة أن الجميع يعرف مآربهم الدنيئة.