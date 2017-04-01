أخبار عاجلة

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي -
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار -
فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

نائب «دعم مصر»: علاقة مصر بأمريكا تقوم على الندية وليست التبعية

Google+ Print
نائب «دعم مصر»: علاقة مصر بأمريكا تقوم على الندية وليست التبعية نائب «دعم مصر»: علاقة مصر بأمريكا تقوم على الندية وليست التبعية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب والمنسق العام لائتلاف دعم بالقليوبية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للولايات المتحدة الأمريكية لها دلالات سياسية كثيرة أهمها عودة العلاقات السياسية والدبلوماسية إلى ما يجب أن تكون عليه، بالإضافة الى الوصول إلى صيغة تفاهم بشأن مشكلات المنطقة.

وأضاف سليم، في تصريحات صحفيه، اليوم السبت، أن علاقة مصر بالولايات المتحدة هى علاقة طيبة تقوم على الندية وليست التبعية كما أن هذه الزيارة ستعمل على تعزيز التعاون الاقتصادى والتنسيق فى مواجهة الإرهاب والتعامل مع أزمات المنطقة فى سوريا والعراق وليبيا من منطلق الرؤية المصرية التى تخدم هذه الدول.

شاهد أيضا

وتابع: "الرئيس السيسى يعمل على حل قضايا المنطقة العربية بالكامل وعلى رأسها القضية الفلسطينية المعلقة، كما أن زيارة الرئيس السيسى لأمريكا ستعمل على فتح آفاق جديدة مع إدارة دونالد وذلك لأن مصر أكبر وأهم الدول فى المنطقة".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المصريين بالخارج لديهم وعى كبير بما يدور داخل مصر ويتميزون بوطنيتهم الكبيرة، فى ظل وجود محاولات من جماعة الإخوان الإرهابية للظهور فى المشهد ومحاولة إفشال زيارة الرئيس السيسى لأمريكا لكن لقلة عددهم سيفشلون وخاصة أن الجميع يعرف مآربهم الدنيئة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري