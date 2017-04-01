أخبار عاجلة

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان" -
بيان عاجل لوزارة الداخلية بعد قليل -
بالصور.. التفاصيل الكاملة لحملة تأمين خطوط البترول في السويس -
بالصور.. 15 بوابة إلكترونية جديدة لحماية كنائس بورسعيد -
رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من نظيره السنغافوري في ضحايا "أحد السعف" -
إنتظرونا في برنامج " بيبو " مع كابتن محمود الخطيب بدءاً من الثلاثاء 25 أبريل -
الهدف الثاني لـ الزمالك في شباك اتلتيك بيلباو يحرزه اللاعب خالد جمال في الشوط الأول 2 - 1 -
الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي -
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار -
فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«عبد العال» يترأس المجموعة التشاورية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي

Google+ Print
«عبد العال» يترأس المجموعة التشاورية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي «عبد العال» يترأس المجموعة التشاورية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ترأس الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اجتماع المجموعة التشاورية العربية، الذي عقد اليوم السبت، في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني في اجتمعات الجمعية الـ 136 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المتصلة بها، والمنعقدة حاليا في العاصمة البنغالية، دكا.

ويأتي الاجتماع لتنسيق المواقف العربية بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماعات الجمعية، وأهمها المناصب الشاغرة بالاتحاد، حيث سبقت أن اتفقت البرلمانات العربية على ترشيح الدكتور علي عبدالعال لعضوية اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي، ممثلا عن المجموعة العربية، وكذلك تنسيق المواقف بشأن البنود الطارئة المطروحة على جدول أعمال الجمعية، حيث اتفقت المجموعة العربية على دعم الطلب المقدم من المجلس الوطني الفلسطيني بشأن إدراج بند طارئ يتعلق بإنهاء الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة.

شاهد أيضا

جدير بالذكر أن المجموعة التشاورية العربية هي إحدى المجموعات الجغرافية الممثلة بالاتحاد البرلماني الدولي، والتي تعقد اجتماعات تشاورية بشكل منتظم قبيل الاجتماعات النصف سنوية والسنوية التي يعقدها الاتحاد البرلماني الدولي كل عام، بهدف تنسيق المواقف العربية بشأن الموضوعات التي تُدرج على جدول أعمال هذه الاجتماعات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار

برلماني: قانون «تنظيم نشاط التطوير العقاري» يشجع الاستثمار

فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا

فيديو| خالد الجندي: الملاكمة رياضة محرمة شرعًا

دفع تكاليف إقامة طلاب دمياط في إمبابة من صندوق خدمات المحافظة

دفع تكاليف إقامة طلاب دمياط في إمبابة من صندوق خدمات المحافظة

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»

رئيس قبرص يعزي السيسي في ضحايا «تفجيري طنطا والإسكندرية»