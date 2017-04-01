«عبد العال» يترأس المجموعة التشاورية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي

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ترأس الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اجتماع المجموعة التشاورية العربية، الذي عقد اليوم السبت، في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني في اجتمعات الجمعية الـ 136 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المتصلة بها، والمنعقدة حاليا في العاصمة البنغالية، دكا.

ويأتي الاجتماع لتنسيق المواقف العربية بشأن القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماعات الجمعية، وأهمها المناصب الشاغرة بالاتحاد، حيث سبقت أن اتفقت البرلمانات العربية على ترشيح الدكتور علي عبدالعال لعضوية اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي، ممثلا عن المجموعة العربية، وكذلك تنسيق المواقف بشأن البنود الطارئة المطروحة على جدول أعمال الجمعية، حيث اتفقت المجموعة العربية على دعم الطلب المقدم من المجلس الوطني الفلسطيني بشأن إدراج بند طارئ يتعلق بإنهاء الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة.

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جدير بالذكر أن المجموعة التشاورية العربية هي إحدى المجموعات الجغرافية الممثلة بالاتحاد البرلماني الدولي، والتي تعقد اجتماعات تشاورية بشكل منتظم قبيل الاجتماعات النصف سنوية والسنوية التي يعقدها الاتحاد البرلماني الدولي كل عام، بهدف تنسيق المواقف العربية بشأن الموضوعات التي تُدرج على جدول أعمال هذه الاجتماعات.