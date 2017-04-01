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الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

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الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

التحرير

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ترأس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعا للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور وزراء الإسكان، والبيئة، والثقافة، والتنمية المحلية، والزراعة، ومحافظ القاهرة، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

واستعرض الاجتماع تقريراً بشأن مشروع إعادة تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو، والإجراءات التي تم اتخاذها فى هذا الشأن، حيث تمت الموافقة على البدء فى تنفيذ المشروع والذى تصل تكلفته الإجمالية إلى حوالى 4 مليارات جنيه، ويهدف الى الحفاظ على الارواح والممتلكات وتوفير حياة كريمة ولائقه لساكنى منطقة مثلث ماسبيرو بشكل حضارى، كما تمت الموافقة على مجموعة من البدائل المقترحة لتعويض شاغلى الوحدات بما يلبى مختلف احتياجاتهم، حيث تتضمن اما الحصول على وحدة سكنية بديلة داخل أوخارج المنطقة أوالتعويض النقدى.

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ووجه رئيس الوزراء بضرورة أن يتضمن المشروع برامج اقتصادية واجتماعية تهدف الى مساعدة الاهالى فى الارتقاء بظروفهم المعيشية والا يقتصر المشروع على عنصر السكن.

من ناحية أخرى، تمت الموافقة من حيث المبدأ على اعتماد إعادة تخطيط بعض المناطق فى محافظة القاهرة، كما تناول الاجتماع ايضا متابعة تنفيذ مشروع تطوير حديقة الميريلاند حيث وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل بين وزارة البيئة ومحافظة القاهرة لمتابعة عملية تنفيذ المشروع ومدى مطابقته للاشتراطات والقوانين البيئية.

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