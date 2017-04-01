فيديو| اللقطات الأولى لانفجار مركز تدريب الشرطة بطنطا

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بثت فضائية "on live"، اللقطات الأولى من موقع حادث انفجار دراجة نارية أمام مركز تدريب للشرطة بالغربية، حيث انفجرت سيارة "دايو لانوس" بيضاء اللون، ودراجة بخارية، أمام مركز تدريب الشرطة بمدينة طنطا.

وأوضح مراسل القناة أن الدراجة النارية تم وضعها فى موقف السيارات أمام مركز التدريب وتم تفجيرها عن بعد، وهو ما نتج عنه إصابة 13 شرطيًا و3 مواطنين تصادف وجودهم بمكان الواقعة بإصابات بالغة، واحتراق سيارة متوقفة.

كانت مديرية أمن الغربية، تلقت بلاغًا، مساء اليوم السبت، بوقوع انفجار بمحيط مركز تدريب قوات الشرطة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا.

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وانتقلت القيادات الأمنية ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين وقوع انفجار لعبوة كانت مزروعة بدراجة بخارية.

تم فرض كردون أمني وتمشيط المنطقة محل الحادث لتأمينها واتخاذ الإجراءات القانونية.