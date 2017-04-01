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أهالي الشرقية يحررون محاضر جماعية ضد «التموين»

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أهالي الشرقية يحررون محاضر جماعية ضد «التموين» أهالي الشرقية يحررون محاضر جماعية ضد «التموين»

التحرير

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نظم العشرات من أهالي قرية السعيدية، التابعة لمركز بلبيس، محافظة الشرقية، وقفة احتجاجية، اليوم السبت، اعتراضًا على إجبار لأكثر من 480 مواطنًا، على سداد مبالغ مالية تصل إلى الآلاف، نظير فرق نقاط الخبز عن عدد وهمي من الأفراد تم تحميله على البطاقات.

أكد هشام عبد الفتاح، أحد المتضررين، أن التموين يجبر مئات الأهالي على سداد فرق نقاط الخبز عن عدد وهمي من الأفراد، موضحًا أنهم حرروا محاضر جماعية ضد شركة سمارت والتموين لاتهامهما بالفساد، وحمل المحضر رقم 3215 إداري لسنة 2017 مركز بلبيس.

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من جانبه، قال اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا بالدكتور علي المصيلحى، وزير التموين، وعرض عليه شكاوى المواطنين، وقرر تشكيل لجنة تضم محمد عبد الله، وكيل مديرية التموين، واثنين من كبار الموظفين، ومباحث التموين، لفحص الشكاوى والغرامات المقررة على المواطنين، وكلف التموين بإعطائهم مهلة لحين انتهاء تحقيقات اللجنة المشكلة.

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التحرير

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