النيابة تستمتع لأقوال مصابي تفجير طنطا

الغربية - مروة شاهين:

انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة في محافظة الغربية، مساء اليوم السبت، إلى قطاع الطوارئ بمستشفى طنطا الجامعي لسماع أقوال المصابين في انفجار مركز تدريب الشرطة في مدينة طنطا.

وكان المستشار هشام عبد العال، المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة لمعاينة موقع الانفجار، الذي أسفر إلى الآن عن سقوط 16 مصابًا بينهم 3 مدنيين.

كما أوصى المحامي العام بحصر أعداد المصابين داخل مستشفى طنطا الجامعي، وسماع أقوال من تسمح حالته منهم، فضلاً عن استجواب شهود العيان، والوقوف على أخر تطورات الحادث، وتفريغ جميع كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط مركز التدريب.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الشبيني، مدير مستشفى طوارئ طنطا الجامعي، أعداد المصابين التي بلغت 16 مصابًا بينهم 13 شرطيًا، و3 مدنيين، لافتًا إلى أن 4 من الحالات المصابة أوضاعها خطرة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم، إن القيادات الأمنية، ورجال الحماية المدنية، وخبراء المفرقعات انتقلوا إلى محل الواقعة، وأنه بالفحص تبين وقوع انفجار عبوة كانت مزروعة بدراجة بخارية في محيط مركز تدريب الشرطة بمدينة طنطا، ما أسفر عن إصابة 13 من أفراد الشرطة وثلاثة من المواطنين تصادف تواجدهم بمكان الواقعة، تم نقلهم إلى مستشفى جامعة طنطا.​ ​