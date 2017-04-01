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مظاهرة مؤيدة لفلسطين في باريس: أوقفوا التعامل مع الاحتلال

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مظاهرة مؤيدة لفلسطين في باريس: أوقفوا التعامل مع الاحتلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين في باريس: أوقفوا التعامل مع الاحتلال

مصراوي Masrawy

مظاهرة مؤيدة لفلسطين في باريس

باريس - )أ ش أ(

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين تطالب بمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها حتى إنهاء الاحتلال.

وشارك المئات في المظاهرة التي جرت بساحة "شاتليه" بقلب باريس، تلبية لدعوة أطلقتها منظمات حقوقية لدعم الصمود الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي والمطالبة بعقوبات ضد إسرائيل.

وطالب المتظاهرون مقاطعة المنتجات الإسرائيلية احتجاجا على سياسية الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، ورفعوا لافتات مكتوب عليها "أوقفوا التعامل مع المحتل الإسرائيلي".

يشار إلى أن عمدة باريس آن هيدالجو وأعضاء المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا كانوا قد أبدوا مخاوفا من تنظيم هذه المظاهرة إلا أن مديرية باريس وافقت عليها وجرت المظاهرة في نهاية الأمر وسط إجراءات أمنية مشددة.

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