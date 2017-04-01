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روسيا: مشاركة كافة الأطراف السورية شرط نجاح أي مفاوضات سلمية

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روسيا: مشاركة كافة الأطراف السورية شرط نجاح أي مفاوضات سلمية روسيا: مشاركة كافة الأطراف السورية شرط نجاح أي مفاوضات سلمية

مصراوي Masrawy

نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف

موسكو - )أ ش أ(

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف، اليوم السبت، أن مشاركة وتمثيل جميع فصائل المعارضة السورية بالإضافة إلى الأكراد السوريين شرطًا ضروريًا وحتميًا لنجاح المفاوضات السلمية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن جاتيلوف قوله إنه "إذا لم تمثل منصات موسكو والقاهرة وأستانا وحميميم وكذلك الأكراد، فلن تتحق نتائج إيجابية خلال المفاوضات".

وأضاف أنه "يجب أن تجلس المعارضة ضمن وفد موحد خلف طاولة المفاوضات مع "، مشددًا على "ضرورة أن يشارك الطرفان في المفاوضات بدون شروط مسبقة".

كان المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا قد أعلن أمس انتهاء الجولة الخامسة من مباحثات جنيف، دون أن يطرأ أي تغيير على مواقف الحكومة والمعارضة، رغم محاولتهما إظهار إيجابية للمضي في مسار التفاوض.

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