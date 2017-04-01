الأمن التونسي يوقف ثلاثة عناصر تكفيرية من عائلة واحدة خلال عملية مداهمة

تونس - (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت Yيقاف ثلاثة عناصر تكفيرية من عائلة واحدة غرب البلاد.

وأفادت الوزارة في بيان لها أن إيقاف العناصر التكفيرية وهم ثلاثة إخوة جاء اثر عملية مداهمة لمنزل من قبل وحدات الحرس الوطني في منطقة غار الدماء التابعة لولاية جندوبة شمال غرب البلاد.

وأوضحت أنه بمداهمة المنزل تم ضبط مجموعة من الكتب ذات المنحى التكفيري من بينها كتب تمجد العمليات الارهابية إضافة إلى ورقة مكتوبة بخط اليد تحرض على الارهاب.

وتواجه العناصر الموقوفة دعوى قضائية بتهمة "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم ارهابي".

كانت تونس تعرضت لثلاثة هجمات ارهابية دامية في 2015 خلفت العشرات من القتلى من السياح والأمنيين وكانت لها تأثيرات كارثية على الاقتصاد والقطاع السياحي.

ومنذ ذلك التاريخ شدد الأمن من حملاته في البلاد واعتقل عددا كبيرا من المتشددين وفكك العشرات من الخلايا النائمة.

وعلى مدار العام الماضي فكك الأمن 160 خلية ارهابية ، بحسب وزارة الداخلية. وخلال شهر يناير الماضي أحال الأمن 170 عنصرا إلى القضاء بتهم ارهابية بحسب نفس المصدر.