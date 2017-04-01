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مصدر: اشتباكات الأمن والألتراس بمحيط النادي الأهلي "سيناريو مُعد"

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مصدر: اشتباكات الأمن والألتراس بمحيط النادي الأهلي "سيناريو مُعد" مصدر: اشتباكات الأمن والألتراس بمحيط النادي الأهلي "سيناريو مُعد"

مصراوي Masrawy

مديرية أمن القاهرة

كتب - فتحي عمر:

قال مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة، إن العقيد محمد البتنوني، نائب مأمور قسم شرطة قصر النيل، يخضع للعلاج بمستشفى الشرطة بالعجوزة؛ لخطورة إصابته بجرح قطعي في الرأس أكثر من ٦ سم إثر الاشتباكات التي وقعت بين قوات الشرطة وعناصر ألتراس أهلاوي بمحيط النادي الأهلي بالجزيرة، أمس الجمعة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن الاشتباكات عبارة عن "خناقة بلدي"، استخدم فيها عناصر الألتراس الحجارة والشماويخ والألعاب النارية في التعدي على قوات الشرطة، حيث تم تفريقهم بقنابل الغاز المسيلة للدموع، وضبط ١٧ منهم، أمرت النيابة العامة بحجزهم.

وأوضح المصدر، أن الاشتباكات التي وقعت أمس كان معد لها مسبقا؛ للرد على احتجاز ١٤ منهم بمطار القاهرة أثناء عودتهم من أديس أبابا عقب اشتباكاتهم مع فريق نادي الزمالك، وتحرير رئيس نادي الزمالك محضر بقسم شرطة النزهة.

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